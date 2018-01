Niespodziewany sojusznik prezesa PiS. Lis poparł Kaczyńskiego

W opublikowanym wczoraj nagraniu, które wyświetlono podczas otwarcia wystawy zorganizowanej przez europosłów PiS w Parlamencie Europejskim prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, dlaczego futra powinny przejść do historii. Wystawa to element działań, które mają doprowadzić do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w krajach UE.

– Ta wystawa ma się przysłużyć bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to, aby cierpienia zwierząt było mniej na świecie, a cierpienie zwierząt futerkowych to jedno z tych najgorszych, które mają miejsce – przekonuje na nagraniu Jarosław Kaczyński.

Tymi słowami prezes Prawa i Sprawiedliwości zyskał sojusznika. Sojusznika, którego zapewne się nie spodziewał. Poparł go w tej kwestii redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. "W tym punkcie pełne poparcie dla J.Kaczyńskiego" – napisał na Twitterze.