Żakowski: "W pustyni i w puszczy" to rasistowska książka, powinny być w niej przypisy, że Sienkiewicz był rasistą

– Jestem w trakcie lektury "W pustyni i w puszczy" z moim dzieckiem. Włosy dęba stają, jak to jest rasistowska książka. I ona inna nie będzie. Strasznie źle napisana. To powinno być w przypisach w wydaniu dla dzieci napisane, że Sienkiewicz był rasistą, ale w tych czasach ludzie jeszcze nie wiedzieli że to jest złe – mówił na antenie radia TOK FM.