Smutny obrazek z resortu klimatu. Zdemontowano symboliczne tablice

Posłowie Zjednoczonej Prawicy Michał Woś, Andrzej Śliwka oraz Dariusz Matecki przeprowadzili kontrolę poselską w resorcie klimatu i środowiska.

"W gmachu ministerstwa zdemontowano tablice poświęcone Żołnierzom Wyklętych. Skandal" – napisał Woś w mediach społecznościowych. Jak dodaje, Dyrektor Generalna "nie ma pojęcia", kto wszedł do strefy ochronnej i to zrobił. – Kompromitacja – ocenia.

Po kilkunastu minutach poseł zamieścił kolejny wpis. "Właśnie do pokoju wszedł wicedyrektor departamentu prawnego podpowiadając pani dyrektor generalnej, że chodzi o remont. A pani dyrektor generalna upiera się jednak, że chodzi o decyzje polityczne. Więc @hennigkloska – kiedy tablice wrócą na miejsce?" – napisał polityk.

Śliwka z kolei dodaje, że dyrektor nic nie wie o zniknięciu tablic, a były one trzymane w tej samej strefie, co tajne dokumenty.

Chaos w resorcie

Polityków przywitał w ministerstwie Piotr Szczepański, asystent minister Hennig-Kloski, wcześniej związany z Nowoczesną.

Z relacji posłów wynika, że w resorcie panuje chaos i nie wiadomo da facto, kto zdjął tablice. "A na sam koniec interwencji przybiegł pan Dominik Gajewski, świeżo powołany zastępca dyrektora departamentu prawnego, przerwał wszystkim i powiedział, że może być to jednak remont. Jednak zaprzeczyła temu obecna pani Dyrektora Generalna" – pisze Śliwka.

Sprawę komentuje również poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki. "Tablice znajdowały się w strefie tajnej. Dyrektor Generalna nie wie co się stało z tymi tablicami. Ktoś wchodzi do strefy tajnej w budynku rządowym i ściąga patriotyczne tablice, posłom nie chcą udzielić informacji kto za to odpowiada. @hennigkloska przeszkadza Wam Polska Walcząca? Przeszkadza Wam „Inka”? Czy przeszkadza Wam Armia Krajowa?" – napisał w mediach społecznościowych.

W kolejnym wpisie ujawnił, że posłom udało się odnaleźć tablice. Zostały przeniesione do piwnicy. Jak dodaje, nie ma jednak znaku Polski Walczącej.

