Ordo Iuris interweniuje ws. Terlikowskiego. Zarzuca władzom WUM rażące naruszenie zasady równego traktowania

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, Warszawski Uniwersytet Medyczny odmówił zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z Tomaszem Terlikowskim, mimo że warunki współpracy zostały wcześniej uzgodnione. Terlikowski miał na podstawie tej umowy prowadzić zajęcia od lutego 2018 r. Władze WUM zrezygnowały ze współpracy po wpisie Wandy Nowackiej na jednym z portali społecznościowych.

Terlikowski wyrzucony z uczelni za poglądy? "Czy mój doktorat i moje publikacje przestają się liczyć, bo jestem przeciwko zabijaniu dzieci?"

W sprawę zaangażowali się prawnicy Ordo Iuris, którzy złożyli przedsądowe wezwanie w imieniu Terlikowskiego domagając się roszczeń z tzw. ustawy równościowej. Zdaniem prawników, stanowcze zdementowanie przez rzecznika prasowego Warszawskiego Uniwersytetu informacji o toczących się negocjacjach dotyczących zawieranej umowy cywilnoprawnej potwierdza tezę, iż faktyczną przyczyną działania uczelni był światopogląd dra Tomasza Terlikowskiego, co narusza w sposób oczywisty art. art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2016, poz. 1219 tj.).

– To kolejny już przypadek, kiedy władze publicznej uczelni naruszają zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd. Dzieje się to niestety pod wpływem nacisków środowisk lewicowych, których celem jest zawłaszczenie przestrzeni na polskich uczelniach. Mamy do czynienia z absurdalnym, ale też niezrozumiałym zjawiskiem; nie dyskutuje się o tym, czy bioetykę wykładać może zwolennik aborcji czy eutanazji, a niedopuszczalnym staje się gdy wykładowcą ma być specjalista od etyki chrześcijańskie. – powiedział adwokat Bartosz Lewandowski, reprezentujący dra Tomasza Terlikowskiego.

Instytut Ordo Iuris w złożonym wezwaniu przedsądowym zwraca się z żądaniem zawarcia umowy zlecenia na warunkach finansowych ogólnie przyjętych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na mocy której Tomasz Terlikowski będzie uprawniony i obowiązany do przeprowadzenia wcześniej ustalonych zajęć dydaktycznych oraz do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania kwoty 2000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania. Tomasz Terlikowski zadeklarował przekazanie całej ewentualnie wyegzekwowanej kwoty na cel społeczny.

W opinii Ordo Iuris władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez odmówienie zawarcia z umowy cywilnoprawnej z Terlikowskim naruszyły zasadę równego traktowania z uwagi na światopogląd.