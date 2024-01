Nieoficjalnie: Była małopolska kurator oświaty wystartuje w wyborach

Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. Polacy wybiorą członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin lub rad miast na prawach powiatu, rad powiatów oraz sejmików województw, a ponadto jednoosobowych organów wykonawczych gmin: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Od 2018 r. wybory samorządowe odbywają się co pięć lat (wcześniej kadencja w samorządach trwała cztery lata). Dla uniknięcia organizacji jesienią ubiegłego roku w zbliżonym terminie wyborów samorządowych oraz parlamentarnych (te drugie odbyły się 15 października 2023 r.) kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego została ustawowo przedłużona do 30 kwietnia 2024 r.

Barbara Nowak wystartuje w wyborach?

Jak ustaliła Interia, była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wystartuje w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. – Listy zostały już wstępnie zaakceptowane, a Basia otrzymała na nich wysokie miejsce. Ma być jedną z lokomotyw krakowskiej listy – powiedział Interii jeden z polityków PiS z Krakowa. – To było do przewidzenia. Kurator Nowak jest osobą rozpoznawalną, ideową i ma duże poparcie w Nowej Hucie – stwierdził inny członek krakowskich struktur PiS.

Co ciekawe, liderem listy ma być ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, Jan Duda, który w ostatnich wyborach do sejmiku zdobył 56,7 tys. głosów.

"Stałam na straży bezpieczeństwa dziecka"

W grudniu minister edukacji Barbara Nowacka odwołała Barbarę Nowak z funkcji małopolskiego kuratora oświaty. Nowak była wielokrotnie krytykowana przez środowiska lewicowe oraz polityków Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy za swoje konserwatywne poglądy i wyraziste wypowiedzi.

– Wszyscy w Małopolsce wiedzą, że zawsze stałam na straży bezpieczeństwa dziecka. Jestem osobą, która powołała "Koalicję na rzecz Dzieci i Młodzieży", gdzie wraz z trzydziestoma instytucjami działaliśmy razem, żeby szybko rozwiązywać ewentualne problemy dzieci. Dotyczyło to również czasu, kiedy dzieci były zamknięte w izolacji – mówiła w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Barbara Nowak.

