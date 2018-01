"Nie wymyślamy obrazu świata zza biurka". Redaktor naczelny na 5. urodziny tygodnika "Do Rzeczy"

– Staramy się to robić od 5. lat, robimy to dla Państwa, dla naszych czytelników co tydzień, walcząc o to, żeby dostali Państwo taki obraz świata, jaki jest naszym zdaniem autentyczny i prawdziwy. Taki, którego nie staramy się wymyślać zza biurka, tylko taki, jaki się nam faktycznie jawi. Mam nadzieję, że Państwo z nami nie tylko przez te 5 lat są, ale i przez następnych 5, 15, 50 – ile Bóg da – zaznacza redaktor naczelny Tygodnika.

Czytaj także:

5. urodziny "Do Rzeczy". 50 koszulek Red is Bad do wygrania!