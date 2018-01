Burza na zamówienie

WOJCIECH WYBRANOWSKI: Zauważył pan falę nazizmu, która ma, według części polskich i zachodnich mediów, np. ABC News, ponoć wzbierać w Polsce?

prof. JAN ŻARYN: Punktowa histeria, z jaką mamy do czynienia za sprawą głównie TVN i mediów zbliżonych profilem do tej stacji, jest zupełnie niewspółmierna do zjawiska, z którym mamy do czynienia. Ludzie wykonujący gesty nazistowskie czy odwołujący się do nazistowskiej ideologii w polskim społeczeństwie stanowią absolutny margines marginesu, patologię, dla której nie ma i nigdy nie było miejsca w przestrzeni publicznej. Oczywiście każdy przejaw takich zachowań należy jednoznacznie piętnować, potępiać i ścigać.