Wybory samorządowe. Hołownia zdradza, na jaki wynik Trzeciej Drogi liczy

W trakcie konferencji prasowej w Białymstoku Szymon Hołownia został zapytany o wybory samorządowe, które odbędą się 7 i 21 kwietnia. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, jako Trzecia Droga, utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, powiatów i gmin.

– Taką decyzję podjęliśmy i uważamy, że jest słuszna, bo w tej koalicji jest siła i to pokazały wybory parlamentarne – powiedział marszałek Sejmu.

Na jaki wynik Trzeciej Drogi liczy Hołownia?

– PSL zawsze jest silnym partnerem w wyborach lokalnych. Dostaje więcej głosów niż w wyborach parlamentarnych, bo ludzie wierzą w sprawczość naszych partnerów. Ale my też mamy dużo nowości i świeżości do zaproponowania. Pokazaliśmy już, działając w Sejmie, w rządzie, że może być nowa polityka i można to robić na nowo – mówił lider Polski 2050. – Ja też będę w tę kampanię mocno zaangażowany. Będziemy jeździć po Polsce, wspierać kandydatów i pokazywać, że jest alternatywa, że może być inaczej. Będziemy także ściśle współpracować nad komunikacją bezpośrednią naszych kolegów w terenie z wyborcami – zapowiedział.

– Chciałbym, aby w wyborach do sejmików wynik Trzeciej Drogi oscylował między 17 a 20 proc. – oświadczył marszałek Sejmu. – Jeśli chodzi o wybory prezydenckie w dużych miastach, tu musimy się naprawdę dobrze dogadać i dobrze to poukładać, bo nie jest sztuką przyjmować przegrane bitwy. Sztuką jest tak zarządzić naszym potencjałem, żeby tam, gdzie się da, mieć prezydenta, a tam, gdzie się nie da, mieć wiceprezydenta albo większość w radzie – stwierdził Szymon Hołownia. – W niektórych miejscach będziemy szli razem z naszymi partnerami z koalicji 15 października, a gdzie indziej będziemy szli osobno – dodał.

Hołownia nie wyklucza poparcia Trzaskowskiego?

Pytany o sytuację w Warszawie, Hołownia wskazał, że Polsce 2050 "zależy na tym, żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście".

– Pytanie, czy jesteśmy w stanie w tej sprawie porozumieć się z Rafałem Trzaskowskim, który z całą pewnością będzie tam jednym z głównych graczy. Rozmowy na ten temat trwają, chce o tym z nami rozmawiać Lewica, Miasto Jest Nasze, ruchy miejskie. My rozmawiamy o tym wewnątrz z naszym partnerem. Ja miałem spotkania z Rafałem Trzaskowskim w ubiegłym tygodniu. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły, ale te decyzje są kwestią najbliższego tygodnia – poinformował.

