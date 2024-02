Startuje Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Wiadomo, od czego zaczną

Krzysztof Stanowski poinformował 13 października 2023 roku, że odchodzi z Kanału Sportowego, który współtworzył od czterech lat. Dziennikarz prowadził, w ramach KS, cykl "Dziennikarskie Zero", w którym prześmiewczo komentował różne wydarzenia niezwiązane ze sportem. Duży rozgłos zyskał latem tego roku, kiedy w kilku odcinkach szczegółowo opisał, jak celebrytka Natalia Janoszek zmyśliła swoją karierę w Bollywood. Stanowski szybko rozpoczął prace nad nowym projektem. W mediach społecznościowych ujawnił, że będzie teraz działał na YouTube w ramach Kanału Zero. Jeszcze zanim Stanowski opublikował pierwszy materiał na nowym kanale doczekał się na YouTube ponad 200 tys. subskrypcji. Dziś Kanał Zero ma już ponad 538 tys. subskrybentów.

Nowy projekt dziennikarza ruszył w czwartek 1 lutego, a od niemal dwóch tygodni trwała jego wielka promocja.

Rusza Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Co na start?

Krzysztof Stanowski poinformował, że w czwartek na Kanale Zero pojawi się tylko jeden materiał. Będzie to rozmowa na żywo, którą przeprowadzi z nim Przemysław Rudzki. Będzie ją można zobaczyć na YouTube o godz. 20.00.

"Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów. Oczywiście będą też telefony oraz atrakcje-niespodzianki. Poznacie wszystkie szczegóły Kanału Zero. Bardzo liczę na waszą obecność!" – przekazał dziennikarz.

Generał Andrzejczak dołącza do ekipy Stanowskiego

W swoich mediach społecznościowych zapowiedział również, że do ekipy Kanału Zero dołącza generał Rajmund T. Andrzejczak, który ma zadebiutować już w najbliższą sobotę o godz. 20.00.

"Z tego ogłoszenia jestem najbardziej dumny. Oto prawdziwy boss. W czasach niespokojnych, gdy tematyka geopolityczna i wojskowa tak bardzo nabrała na znaczeniu, dołącza do nas generał Rajmund T. Andrzejczak, do niedawna Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wczoraj generał Andrzejczak został przeniesiony do rezerwy, dzisiaj rozpoczyna misję edukowania Polaków w tak wrażliwych kwestiach jak bezpieczeństwo i obronność w Kanale Zero" – napisał na X.

Oprócz byłego szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego wśród ostatnich nazwisk ujawnionych przez Stanowskiego znalazł się również Sławomir Dębski, historyk i politolog.

Stanowski w ostatnich dniach zaczął ogłaszać kolejnych twórców, którzy będą z nim współpracować. W Kanale Zero mają występować m.in. prawnicy Marcin Matczak i Bogusław Leśnodorski, lekarz Jakub Kosikowski, ekspert od wojskowości Jarosław Wolski, były piłkarz Wojciech Kowalczyk i raper Jacek Graniecki (Tede).

