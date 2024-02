TVN stawia na nowości, Polsat na "znane i lubiane". Co pokażą wiosną?

Wiosną w TVN pojawi się aż pięć nowych programów oraz odświeżony "Mam talent!". Z kolei Polsat stawia na "znane i lubiane" programy i nie planuje żadnych nowości wśród formatów rozrywkowych – czytamy na Wirtualnych Mediach. Jak będą wyglądały wiosenne ramówki tych stacji?

Wiosenna ramówka TVN. Dużo nowości

Wśród zapowiadanych nowych programów rozrywkowych TVN znajdą się: "The Traitors. Zdrajcy", "Czas na Show. Drag Me Out", "Autentyczni", "Masterchef Nastolatki" oraz "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Jak ustaliły Wirtualne Media, "The Traitors. Zdrajcy" będzie można oglądać w środy o godz. 21.35, począwszy od 28 lutego 2024 roku. Formuła projektu inspirowana jest popularną grą Mafia. Prowadzi go Malwina Wędzikowska.

"Czas na Show. Drag Me Out" również pojawi się w jednym z najlepszych czasów antenowych. W show wystąpi sześciu przedstawicieli show-biznesu, którzy wraz z performerkami drag tworzyć będą transformacje sceniczne. Produkcję poprowadzi piosenkarka Mery Spolsky. Występy oceni z kolei trzyosobowe jury, któremu przewodniczy Andrzej Seweryn, który zagrał niedawno drag queen w serialu "Królowa" na Netfliksie. Oprócz niego zasiądą w nim Michał Szpak i Anna Mucha.

Trzecią propozycją jest cykl "Autentyczni". W programie 50 osób w spektrum autyzmu próbuje swoich sił w roli dziennikarzy. Rolę moderatora w projekcie pełni aktor Maciej Stuhr. Jesienią pokazano już dwa pierwsze odcinki, których gośćmi byli Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Nową odsłonę zobaczymy w niedzielę, 25 lutego o godz. 20.00.

TVN staruje również z programem "Masterchef Nastolatki" – nową odsłoną "Masterchefa". Obok Doroty Szelągowskiej, Michela Morana i Tomasza Jakubiaka w programie w roli prowadzącego zadebiutuje popularny influencer kulinarny Michał "Rozkoszny" Korkosz.

W stacji zobaczymy również inną nowość "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" z Małgorzatą Rozenek-Majdan. W programie celebrytka podejmuje wyzwania rzucane jej przez osoby ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa i ma cztery tygodnie na przygotowanie się do nich.

Najważniejszą kontynuacją w TVN-ie będzie z kolei "Mam talent!" w nowej odsłonie. Wrócą też "Kuchenne rewolucje". Zobaczymy także seriale, w tym m.in. "Skazaną" oraz "Odwilż".

Co na wiosnę proponuje Polsat? Królują sprawdzone formaty

Inną strategię jeśli chodzi o ramówkę przyjął Polsat. Stacja stawia na kontynuacje dobrze znanych widzom formatów. Zobaczymy więc takie hity, jak: "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Stare formaty przeszły jednak rewolucyjne zmiany zarówno jeśli chodzi o scenografię, jak i obsadę. Nowych programów rozrywkowych nie będzie, ale pojawią się nowe seriale, takie jak: "Bracia" i "Planeta singli. Osiem historii".

Polsat odmieniony "Taniec z Gwiazdami" emitować będzie w niedziele o 20.00 począwszy do 3 marca. Z kolei jubileuszowa 20. seria "Twoja twarz brzmi znajomo", która zyskała podtytuł "Najlepsi", będzie pokazywana w piątki o 20.05.

Również w piątki, o godz. 22.10 będzie można zobaczyć obyczajowy serial "Bracia", który premierę miał rok temu w Polsat Box Go. Serialową nowością będzie "Planeta singli. Osiem historii", wyprodukowana przez Canal+ oraz Gigant Films. Emisja w niedziele o 22.10.

Wiosną w Polsacie pojawi się kontynuacja seriali: "Gliniarze" i "Pierwsza miłość", a w czwartki o 21.05 pojawi się kolejny sezon "Przyjaciółek". "Nasz nowy dom", prowadzony przez Elżbietę Romanowską, będzie nadawany nie tylko czwartki o 20.05, ale też w środy o tej samej porze. We wtorek o 20.05 widzowie obejrzą dziewiąty sezon "Ninja Warrior Polska".

– Na rynku telewizyjnym czas jest bardzo trudny. Hasło Polsatu to "Włącz emocje", ale emocje są dziś głównie w newsach. Polska jest podzielona, są dwa spojrzenia na każdy temat. Czasami martwy ekran i czekanie na czyjeś wyjście potrafi zapewnić stacjom 26 proc. udziału w rynku. To pułap imprez sportowych czy Eurowizji. Nic nie zapowiada, że do końca roku to się zmieni – mówi Wirtualnemedia.pl Edward Miszczak, wiceprezes i dyrektor programowy Telewizji Polsat, zaznaczając, że odporne są na to jedynie programy, które ludzie już pokochali. – Partie polityczne apelują do swoich elektoratów, my apelujemy do naszej core’owej widowni – dodaje.

Czytaj też:

Gwiazda Polsatu rusza z nowym programem. To odpowiedź na apel SolorzaCzytaj też:

Coraz mniej Omeny Mensah w TVN. "Ten rozdział dobiega końca"