Nowe doniesienia ws. śmierci Magdaleny Żuk. Śledczy chcą, by biegli zdiagnozowali jej "nietypowe zachowania"

Prokuratura chce, by biegli psychiatrzy wydali opinię. Chodzi o zdiagnozowanie „nietypowego zachowania” kobiety. Biegli mają też zbadać, „jaki wpływ na zachowanie mogło mieć ewentualne zażywanie, a następnie odstawienie leków przeciwdepresyjnych”.

Śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk było już kilkukrotnie przedłużane. Aktualnie wskazywany jest termin 2 maja 2018 r.

Tajemnicza śmierć Polki w Egipcie

27-letnia Magdalena Żuk chciała sprawić swojemu chłopakowi niespodziankę i wykupiła dwuosobową wycieczkę do Egiptu. Mężczyzna nie miał jednak ważnego paszportu i nie mógł polecieć. Ostatecznie kobieta zdecydowała, że do Egiptu uda się sama. Już dobę po przylocie 27-latka wysyłała niepokojące wiadomości do rodziny i znajomych. W pewnym momencie obsługa hotelowa znalazła ją nieprzytomną w pokoju. Dziewczyna trafiła do szpitala, a tam miała wyskoczyć z trzeciego piętra, co spowodowało śmierć. Rzecznik biura podróży, z którym podróżowała kobieta twierdził, że było to samobójstwo. Tę wersję odrzuca jednak rodzina i znajomi. W sieci pojawiło się również nagranie rozmowy 27-latki z jej chłopakiem. Widać na nim, że kobieta jest przestraszona, płacze.

