Gowin: Zostaliśmy uwikłani w duży konflikt międzynarodowy bez naszej woli

Wicepremier podkreślił, że w obecnej sytuacji liczy się wyłącznie interes państwa, a opozycja i rząd powinny mówić jednym głosem. – Żeby z jednej strony bronić dobrego imienia Polski przed kompletnie niesprawiedliwymi atakami historycznymi, przypisując nam współodpowiedzialność za Holokaust. Z drugiej strony żeby jak najszybciej zawrzeć porozumienie czy dojść do porozumienia zarówno z Izraelem, jak i środowiskami żydowskimi – wyjaśniał.

Gowin zaznaczył, że rząd miał podstawy do tego, aby sądzić że strona izraelska akceptuje brzmienie tych przepisów. Jak dodał, Izrael zareagował dopiero po głosowaniu w Sejmie. – Znaleźliśmy się w sytuacji, której nie przewidzieliśmy, bo działaliśmy w pełni w dobrej wierze. To nie tylko jak powiedział wczoraj Czesław Bielecki najbardziej proizraelski rząd w Polsce po 1989 roku. To najbardziej proizraelski rząd w Europie – powiedział.

Gowin: Przedstawiciele Izraela dają wyraz temu że również po ich stronie doszło do braku styku komunikacyjnego

Wicepremier powiedział także, że Ministerstwo Sprawiedliwości miało podstawy, aby sądzić, że projekt ustawy zyskał poparcie Izraela. Jak dodał, obecnie każdy z etapów procesu legislacyjnego jest analizowany, aby wyciągnąć wnioski. – Jeszcze w tym tygodniu, albo najprawdopodobniej w przyszłym rozpoczną prace negocjatorzy z obu stron, ta grupa robocza, którą powołanie zaproponował premier Morawiecki. Zobaczymy jakie będą efekty prac. Liczymy że po stronie izraelskiej też dojdzie do pewnej refleksji nad przyczynami całego zamętu, leżącymi po stronie Izraela, bo mówiąc szczerze w rozmowach bezpośrednich przedstawiciele Izraela dają wyraz temu że również po ich stronie doszło do braku styku komunikacyjnego – wyjaśnił.