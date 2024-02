Testy "Do Rzeczy". Suzuki Vitara

To nie jest kolejny crossover pełen krągłości, przez co bez znaczka marki trudno odróżnić, która to marka. Vitara została wyciosana niczym prawdziwa terenówka z wyraźnymi liniami tworzącymi surową bryłę auta. Nie każdy zakocha się w niej od pierwszego wejrzenia, zyskuje jednak przy bliższym poznaniu. I nawet jeśli nie będzie to od razu związek z miłości, to i tak warto się nią przejechać. To bowiem oszczędny i praktyczny miejski SUV, z opcją napędu na wszystkie łapy, który tymczasem wciąż pozostaje rozsądnie wyceniony.