Zdanowska będzie ubiegać się o kolejną kadencję prezydenta Łodzi

"Wszystko, co najważniejsze w moim życiu zdarzyło się w Łodzi. Dlatego zdecydowałam, że będę raz jeszcze kandydować na urząd Prezydenta Miasta" – taki wpis opublikowała na portalu X prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

– Zdecydowałam się kandydować, będzie to moja kadencja. Jest teraz możliwość sprowadzenia do Łodzi środków unijnych, dzięki dobrej współpracy z rządem. Chcę spełnić złożone wcześniej obietnice – powiedziała. Zdanowska wystartuje w wyborach samorządowych jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Hanna Zdanowska pełni funkcję włodarza miasta od 2010 r.



Oprócz Zdanowskiej kandydatami, którzy dotąd oficjalnie ogłosili swój start w nadchodzących wyborach na prezydenta Łodzi są Janusz Wdzięczak, przedstawiciel Polskiej Partii Piratów, oraz Małgorzata Niewiadomska-Cudak, oraz radna miejska z klubu Niezależni Socjaldemokraci – wskazuje Onet. Prawdopodobnie kandydatem PiS będzie Marcin Buchali, były wicewojewoda łódzki.

Media przypominają o problemach Zdanowskiej z prawem. W sierpniu 2017 r. prokurator skierował do sądu akt oskarżenia, w którym została oskarżona o poświadczenie nieprawdy we wniosku kredytowym swojego partnera. W marcu 2018 r. w pierwszej instancji została skazana nieprawomocnie za ten czyn na karę grzywny w łącznej kwocie 20 tysięcy złotych. Wyrok ten uprawomocnił się we wrześniu 2018 r.

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia. Polacy wybiorą członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin (a także rad miast na prawach powiatu), rad powiatów oraz sejmików województw, a ponadto jednoosobowych organów wykonawczych gmin: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dniu wyborów lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. Cisza wyborcza przed I turą wyborów rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania. W dniach 23 marca – 5 kwietnia rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje przygotowane przez komitety wyborcze.

