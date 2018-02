Warzecha: Mamy konflikt z UE, Niemcami, Francją, Rosją, Litwą, Ukrainą, Izraelem, a za moment z USA. Trochę słabo

Publicysta wskazał, że Polska poprzez swoją politykę zagraniczną znalazła się „na łasce i niełasce USA”. Warzecha zauważył, że w biorąc pod uwagę konflikt na linii Polska-Izrael oraz niedawne działania USA, może to mieć dla Polski bardzo niekorzystne skutki.

Odnosząc się do całego konfliktu, który narósł wokół nowelizacji ustawy o IPN, Warzecha stwierdził, że „w polityce zagranicznej nie ma znaczenia (chyba że można to zastosować jako środek do osiągnięcia celu), że coś jest czyjąś winą albo nie jest. Liczy się stan faktyczny” – podsumował.

