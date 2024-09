PiS zorganizuje swój własny Campus Polska. Znamy pierwsze szczegóły

Jak ustalił portal Money.pl, Prawo i Sprawiedliwość szykuje odpowiedź na Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie o nazwie Przystań Polska ma wystartować już wkrótce.

"«Przystań Polska» – tak ma się nazywać odpowiednik ⁦@Campus_Polska @trzaskowski_ ⁩ autorstwa ⁦@pisorgpl⁩. Partia na dniach ma ogłosić szczegóły wydarzenia. Ma być jak najmniej partyjne, ale jednocześnie budzi spory w samym PiS" – napisał Tomasz Żółciak, dziennikarz portalu.

Wiadomo, że impreza odbędzie się w dniach 14-15 września w Pułtusku. Odpowiedzialne za organizację wydarzenia ma być Stowarzyszenie Biało-Czerwonych. Według mediów, PiS przedstawi szczegóły projektu już w tę środę.

Wątpliwości wokół pomysłu

Pomysł partii Jarosława Kaczyńskiego budzi mieszane uczucia. Jak napisał w mediach społecznościowych publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha, impreza pokazuje, jak "niewydolny jest dzisiaj PiS i jak bardzo nie umie znaleźć żadnej nowej «melodii»".

"Impreza jako kopia wydarzenia KO, nawet tytuł podobny, jakieś spory o to, czy ma być bardzo partyjnie czy tylko po prostu partyjnie, nikt nic nie wie, a skończy się na czymś w rodzaju Kongresu «Polska Wielki Projekt», czyli towarzystwie wzajemnej adoracji (o ile to się w ogóle odbędzie), bo PiS w tej postaci po prostu immanentnie nie jest zdolny do jakiegokolwiek otwarcia się na kogokolwiek" – wskazał dziennikarz.

Campus Polska Przyszłości

Tegoroczna edycja Campusu Polska Przyszłości tradycyjnie odbyła się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo. Organizatorzy przekazali zaprosili na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Według pomysłodawców imprezy, Campus Polska to miejsce, w którym można w przyjaznej, swobodnej i otwartej atmosferze porozmawiać o szansach i zagrożeniach, które stoją przed Polską. Uczestnicy wymieniają się spostrzeżeniami o gospodarce, myślą, jak dbać o środowisko, dyskutują, jak przywrócić Polskę na drogę demokracji i praworządności, a także jak skutecznie pomóc Ukrainie. Organizatorzy wymieniają, że w wydarzeniu biorą udział aktywiści, społecznicy, eksperci, samorządowcy, publicyści oraz artyści.

Tegoroczny Campus nie obył się bez kontrowersji. Najpierw w mediach społecznościowych pojawił się film z dyskoteki, która odbyła się po zakończeniu paneli dyskusyjnych, na której młodzi działacze PO w obecności ministrów z rządu Donalda Tuska śpiewali wulgarną piosenkę. Z kolei w trakcie spotkania z uczestnikami wydarzenia z ust ministra spraw zagranicznych Ukrainy padły skandaliczne słowa.

