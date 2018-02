Polscy turyści obrzuceni kamieniami w Izraelu. "Dobry Polak to martwy Polak"

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14, na plaży w Ejlacie. Grupa Polaków przechadzała się po plaży, gdy w pewnym momencie podszedł do nich Izraelczyk. Polacy początkowo sądzili, że mężczyzna chce im zaoferować wycieczkę z przewodnikiem do Jerozolimy, jednak gdy tylko się dowiedział o ich pochodzeniu, wpadł w furię. Mężczyzna zaczął krzyczeć w stronę turystów "f**k you polish people, f**k your president..." i rzucać w ich stronę kamieniami.

Mężczyzna miał zaczepiać również inne osoby, pokazując grupę palcem i wykrzykiwać niezrozumiałe słowa po hebrajsku. Grupa wróciła do hotelu dopiero po tym, gdy mężczyzna się oddalił. Polacy nie wezwali policji. "Na plaży nie było tłoczno, ale znajdowało się kilkanaście osób. Nikt nie zareagował" – relacjonowała jedna z Polek.

Incydenty w Izraelu. "Czuć napięcie nawet jak nie rozumiemy języka"

Turystka opisała też inny incydent. Podczas podróży autobusem z Hajfy do Jerozolimy, koleżanka turystki została zaczepiona przez jednego z pasażerów, który wypytywał o jej opinię w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Mężczyzna miał być oburzony i sugerować wkład Polaków w tworzeniu obozów zagłady.

Na facebookowej grupie "Podróż do Izraela (porady, zdjęcia, relacje)" jedna z turystek napisała o napiętej atmosferze panującej w Izraelu. "Jakoś tak się nieprzyjemnie zrobiło. A w radio tylko Poland Poland i czuć napięcie nawet jak nie rozumiemy języka. Jesteśmy właśnie w drodze do Ejlatu" - napisała w poście.