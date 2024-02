Tragiczny wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Jest wyrok

Jarosław M., właściciel firmy, która zorganizowała tragiczną wycieczkę do Medjugorie w 2022 r., został skazany na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na trzy lata próby oraz 10 tys. zł grzywny.

– Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie skazał Jarosława M. za organizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego prawem wpisu do rejestru, czyli za czyn z art. 59 ust. 2 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Oskarżonemu wymierzono karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby oraz grzywnę w łącznej wysokości 10 tys. zł – poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

W stosunku do oskarżonego orzeczono także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki, pośrednictwa turystycznego i agencji turystycznej przez trzy lata. Sąd zdecydował o podaniu wyroku do publicznej wiadomości. Wyrok jest nieprawomocny.

Śmiertelny wypadek w drodze do Medjugorie

Do tragicznego zdarzenia doszło 6 sierpnia 2022 r. na chorwackiej autostradzie A4, na północ od stolicy Chorwacji – Zagrzebia, pomiędzy miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wyjeździe uczestniczyły 44 osoby – 42 pielgrzymów oraz dwóch kierowców. Uczestnicy pielgrzymki autokarowej pochodzili z Sokołowa Podlaskiego, Konina i Jedlni koło Radomia. Polacy zmierzali do Medziugorie. W wyniku wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne.

Kilka dni po wypadku biuro prasowe kancelarii marszałka województwa mazowieckiego poinformowało, że biuro podroży U Brata Józefa, które zorganizowało tragiczną w skutkach wycieczkę do Medjugorie, działało bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Oznacza to, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży.