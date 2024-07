Profanacja godła. Akt oskarżenia wobec "Nergala" wycofany

Podczas trasy koncertowej zespołu Behemot pokazywano sprofanowane godło RP. Tymczasem prokurator uznał, że takie działanie mieści się w granicach wolności słowa i poglądów.

"Ponownie wykonana analiza materiału dowodowego oraz zarzutów aktu oskarżenia doprowadziła do wniosku, że oskarżeni korzystali z prawa do wolności wypowiedzi, gwarantowanej wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Wskazano, że "ugruntowana linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że prawo swobody wypowiedzi zezwala każdemu obywatelowi na głoszenie nie tylko takich poglądów, które z uwagi na ich treść i formę są odbierane przychylnie lub neutralnie, ale także na głoszenie takiego przekazu, który część społeczeństwa może oburzać, razić czy wręcz niepokoić i prowokować do dyskusji".

Orzeł z rogami diabła

O co dokładnie chodzi? W okresie od 30 września do 10 października 2016 r., zespół Behemoth Adama Darskiego odbywał trasę koncertową "Rzeczpospolita Niewierna". "Na plakacie promującym tę trasę, został przedstawiony biały orzeł bez korony. Zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż, a cała grafika była umieszczona na czerwonym tle" – podała prokuratura.

Darski został oskarżony o to, że: "w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 9 października 2016 roku na terenie Polski, w tym w Gdańsku, w związku z promocją polskiej trasy koncertowej zespołu muzycznego Behemoth o nazwie „Rzeczpospolita Niewierna”, publicznie znieważył ustanowione na podstawie treści art. 28 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie treści art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych godło Rzeczypospolitej Polskiej a także inny znak państwowy w postaci Orła Białego, symbolizujący dostatecznie wyraźnie Państwo Polskie i wskazany w treści art. 1 ust 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych, jako symbolu Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, iż zlecił stworzenie projektu graficznego mającego promować trasę koncertową, w którym to projekcie wykorzystano i celowo przekształcono wzór Godła Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzając do wzoru elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie celem nadania wizerunkowi Godła Rzeczypospolitej Polskiej i Orła Białego treści ideowej całkowicie różnej od właściwej mu historyczno – państwowej, a nawiązującej do ideologii satanizmu, dążąc tym samym do sprowadzenia znaku polski do symbolu satanistycznego zła, a następnie zlecił osobom współpracującym przy realizacji trasy koncertowej rozpowszechnienie stworzonej grafiki w przestrzeni publicznej, w tym sieci Internet m. in. na stronach internetowych: behemoth.pl, behemoth-store.pl, facebook.com/behemoth/, facebook.com/BehemothPOL/".

W sprawie oskarżono także Macieja G. i Rafał W. Wobec nich również wycofano akty oskarżenia.

