Alarm na warszawskiej Woli. Niebezpieczny i uzbrojony pacjent uciekł ze szpitala

Do zdarzenia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego przy ulica Kasprzaka w Warszawie. To właśnie wtedy Komenda Stołeczna Policji otrzymała zgłoszenie, że pacjent szpitala ranił dwie osoby i uciekł. Wiadomo, że zaatakowani to personel szpitala.

Obława na warszawskiej Woli. Pacjent ranił dwie osoby i uciekł

O sprawie informował "Miejski Reporter". "Ze szpitala Wolskiego przy ulicy Kasprzaka na Woli z oddziału psychiatrycznego oddalił się pacjent, który wcześniej ranił ostrym narzędziem dwie osoby z personelu; pielęgniarkę oraz pielęgniarza. Udzielana jest im pomoc medyczna. Sprawca zdarzenia uciekł. Posiada przy sobie nóż i może być niebezpieczny! Trwa obława, w której bierze [udział] kilkadziesiąt radiowozów policyjnych, czyli kilkuset policjantów" – czytamy.

Zaatakowana pielęgniarka miała odnieść powierzchowne rany. Z kolei sanitariusz – obrażenia rąk.

Napastnik w rękach policji

Według portalu TVN Warszawa, obława zakończyła się sukcesem. Napastnik trafił już w ręce policji. Do zatrzymania doszło na Polu Mokotowskim.

