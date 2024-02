Polscy żołnierze wysłani na Ukrainę? Jasna deklaracja wiceszefa MON

Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wykluczył, że państwa NATO i UE mogą w najbliższej przyszłości wysłać swoje wojska na Ukrainę. Koncepcja była omawiana podczas spotkania głów państw i szefów rządów w stolicy Francji.

Polscy żołnierze wysłani na Ukrainę?

Urzędnik Białego Domu w odpowiedzi na pytanie agencji Reuters stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wysyłać żołnierzy na Ukrainę i że nie ma planów, by wysłać na Ukrainę żołnierzy NATO.

– Grupa państw członkowskich UE i NATO rozważa wysłanie swojego personelu wojskowego na Ukrainę na podstawie umów dwustronnych – przekazał jeszcze przed spotkaniem premier Słowacji Robert Fico, dodając, że Słowacja na pewno nie wyśle swoich żołnierzy.

Prezydent Andrzej Duda przyznał po spotkaniu, że najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się w ogóle wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. – Nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie. Zdania są różne i absolutnie takich decyzji nie ma – poinformował prezydent.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk: Nie ma takiego projektu, ani pomysłu

– Nie ma takiego projektu i pomysłu w Polsce — powiedział Cezary Tomczyk, zapytany w na antenie Polsat News o wypowiedź prezydenta Dudy i doniesienia ze spotkania w Paryżu.

W wywiadzie Tomczyk został również zapytany o koncepcję zapewnienie parasola nuklearnego Polsce przez Francję.

– Wszystkie sprawy związane z prawami nuklearnymi powinny być najpierw dyskutowane w zaciszu gabinetów. W sprawach bezpieczeństwa należy dbać o bezpieczeństwo, a nie o tym opowiadać – powiedział wiceminister.

Tomczyk odniósł się również do ostatnich wizyt zagranicznych premiera Tuska i ministra Sikorskiego. – Po wizytach premiera Tuska we Francji i Niemczech i zagranicznych ministra Sikorskiego i ministra Kosiniaka-Kamysza Europa się budzi – ocenił wiceszef MON. – Na drugi dzień mieliśmy telefony z francuskiej i niemieckiej armii w sprawie otwarcia nowych projektów, które nie mogły być zrealizowane wcześniej – oznajmił.

Podczas wizyty Tuska we Francji prezydent Macron powiedział, że Paryż i Warszawa przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w relacjach, przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. – Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej – poinformował Macron.

