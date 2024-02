Bojówkarze Antify zaatakowali działaczy Konfederacji gazem i pałkami

W ramach protestu przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej oraz zalewaniu polskiego rynku produktami rolnymi z Ukrainy polscy rolnicy prowadzą masowe protesty. Domagają się wycofania Polski z unijnej polityki Zielonego Ładu oraz rozwiązania problemu napływu do kraju ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Bojówkarze Antify zaatakowali działaczy Konfederacji

We wtorek rolnicy zorganizowali duży protest w Warszawie. Na protestach tradycyjnie wspierali ich politycy i działacze Konfederacji. W środę posłowie ugrupowania poinformowali, że podczas protestu doszło do skandalicznej sytuacji.

– Wczoraj doszło do czegoś, z czym do tej pory w Warszawie raczej się nie spotykaliśmy. W Śródmieściu doszło do ataku bojówkarzy lewicowej organizacji Antifa na przedstawicieli Ruchu Narodowego, czyli działaczy, kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych – przekazał poseł Michał Wawer.

– Dwóch zamaskowanych działaczy Antify zaskoczenia zaatakowało dwóch działaczy Ruchu Narodowego, używając gazu i pałek, wywołując poważne obrażenia fizyczne u naszych zaangażowanych w pokojowe protesty rolników działaczy – poinformował.

Postulat delegalizacji

Wawer zaapelował, żeby takie metody spotkały się z jednoznacznym, zgodnym potępieniem całej sceny politycznej. – Apelujemy do polityków Lewicy, aby odcięli się od Antify i poparli postulaty delegalizacji tej organizacji – powiedział Wawer.

W dalszej części konferencji głos zabrali były poseł Konfederacji Krystian Kamiński i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Kamiński powiedział, że Konfederacja ponowi postulat delegalizacji Antify, żeby bojówkarze zostali wykluczeni z jakiejkolwiek możliwości działalności społecznej.

Bosak: Zwrócę się do prokuratora generalnego

Bosak zwrócił uwagę m.in. na to, że bandyckie zachowanie miało miejsce podczas protestów rolniczych w bardzo ważnej sprawie. – Sytuacja z wczoraj pokazuje, że organizacje reprezentujące lewicowy radykalizm mieszają ludziom w głowach, popychają do łamania prawa i robienia ludziom krzywdy – dodał. Przekazał, że jeden z napadniętych doznał urazu głowy.

Bosak powiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał z dowódcami policji w sprawie ustalenia, zatrzymania i ukarania sprawców. Zwróci się również do prokuratora generalnego o objęcie śledztwa osobistym nadzorem.

– Chciałbym też przestrzec tych, którzy podlegają wpływom radykalnych, lewicowych ideologii, że nie warto łamać prawa. Nie warto iść w kierunku działań bandyckich czy terrorystycznych. W ten sposób nic dobrego w naszym kraju się nie osiągnie – powiedział Bosak. – Będziemy oczekiwać bardzo zdecydowanych działań od nowego rządu – podkreślił.

Czytaj też:

Braun: Polacy nie sprostają wyzwaniom, jeśli będą na krótkiej smyczy międzynarodowych oligarchówCzytaj też:

"To działanie terrorystyczne". Były poseł domaga się interwencji MSZ ws. ukraińskiej organizacji