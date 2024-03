Korneluk zapowiada kary dla prokuratorów. "Nie obejdzie się bez dyscyplinarek"

Korneluk powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że "nie obejdzie się bez wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do prokuratorów, którzy przez ostatnie lata podejmowali decyzje, kierując się interesami innymi niż wskazania procedury karnej i niezależność służby prokuratorskiej".

Doprecyzował, że "w stosunku do takich prokuratorów powinny zostać wszczęte postępowania dyscyplinarne". – Mogą się one zakończyć dyscyplinarką albo odmową wszczęcia postępowania. Ich efektem może być także skierowanie aktu oskarżenia do sądu po wcześniejszym uchyleniu immunitetu. Nie wykluczam też takich rozwiązań, ale o tym będą decydowali wyłącznie niezależni prokuratorzy – przekonywał.

Korneluk pytany o status prokuratora krajowego Dariusza Barskiego wyjaśnił, że od 12 stycznia 2024 r. pozostaje on w stanie spoczynku.

Dopytywany czy ma świadomość, że część prokuratorów, w tym zastępca PG Michał Ostrowski, nie uznaje go za prokuratora krajowego odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. Jest przekonany, że niebawem wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane.

Powołanie Korneluka nie dla wszystkich prawników jest oczywiste

46 proc. prawników ankietowanych na zlecenie "Rzeczpospolitej" uważa, że powołanie Korneluka na prokuratora krajowego jest zgodne z prawem. Jednak 54 proc. nie ma w tej sprawie zdania, nie zgadza się lub zdecydowanie się z tym nie zgadza.

Zdaniem Korneluka "najważniejsze jest przywrócenie prokuratury obywatelom". – Zainicjowanie zmian, które spowodują, że prokuratura będzie pracowała niezależnie od polityki – co miało miejsce w ostatnich latach. Chodzi mi przede wszystkim o wzmocnienie kadrowe prokuratur rejonowych. To podstawa – oświadczył.

Wyraził również poparcie dla rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. – Nowa ustawa powinna gwarantować całkowitą niezależność prokuratury w rozpoznawaniu spraw, bez jakiegokolwiek wyjątku – powiedział.

