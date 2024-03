"Solidarność" alarmuje: Takie będą skutki decyzji rządu

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku ze spadkiem inflacji, zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że wygaśnie ona wraz z końcem marca. Według wyliczeń ekspertów, powrót do stawki 5 proc. VAT na m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe będzie kosztował przeciętną polską rodzinę 800-1000 zł rocznie. Zdecydowany sprzeciw wobec decyzji resortu finansów Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

"Solidarność" protestuje przeciwko decyzji Ministerstwa Finansów

W stanowisku ws. przywrócenia 5-procentowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze uznano decyzję rządu za nieakceptowalną społecznie. Zwrócono uwagę, że następuje to przy jednoczesnym obniżeniu stawek podatku na usługi niebędące usługami pierwszej potrzeby, takimi jak kosmetyczne czy tatuatorskie.

"Zaniechanie utrzymania obniżonej stawki VAT do 0 proc. po 31 marca 2024 roku spowoduje szybki wzrost cen produktów żywnościowych, takich jak mleko, pieczywo, jaja, warzywa, mięso czy ryby, ale także specjalnych produktów dietetycznych dla osób przewlekle chorych" – wskazano.

Członkowie Prezydium zwrócili uwagę, że podniesienie stawki VAT odbije się najbardziej na najwrażliwszych grupach społecznych, w których wydatki na żywność stanowią największą część kosztów życia.

"Domagamy się utrzymania zerowych stawek VAT"

"Najczęściej skutkuje to ograniczeniem zakupów takich produktów jak ryby i ich przetwory, mięso i wędliny, cukier i słodycze oraz warzywa i owoce bądź wyborem tańszych sklepów i produktów. Spożycie niskiej jakości wysokoprzetworzonej żywności będzie prowadziło do zwiększenia ryzyka wielu chorób, takich jak nowotwory, zawał serca, udar mózgu, otyłość czy cukrzyca typu 2. Takie rozwiązania nie mogą zostać zaakceptowane przez NSZZ "Solidarność" – oświadczył stanowczo związek i zwrócił się do rządzących z żądaniem utrzymania obecnie obowiązującej stawki.

"Oczekujemy od rządu, że wszelkie działania w zakresie obciążeń fiskalnych poprzedzone będą rzetelną analizą skutków takich działań dla najuboższych grup społecznych oraz poddane konsultacjom społecznym" – podsumowali związkowcy.

