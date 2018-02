Postawiono pomnik UPA na Podkarpaciu? O sprawie powiadomiono policję

„Zgłaszam możliwość popełnienia przestępstwa w postaci budowy jesienią 2017 roku w Koniuszy (gmina Fredropol) nielegalnego upamiętnienia członków UPA. Z uwagi na to, iż jest to teren objęty opieką konserwatorską należy się w tej sprawie zwrócić także do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o opinię. Teren ten znajduje się pod opieka miejscowej parafii rzymskokatolickiej” – poinformował Zapałowski na Facebooku.

Były europoseł podkreślił, że nie jest to pierwszy taki incydent we wsi Koniuszy.

„Nadmieniam, iż około 2000 roku w tym miejscu wybudowała nielegalny kopiec ku czci UPA grupa znana częściowo z nazwiska oraz ze zdjęcia” – pisze.

