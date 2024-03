Więcej wojska na wschodniej granicy. "Nie mówię tego, żeby straszyć"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą zostanie wysłane dodatkowe wojsko. Wzmocnione mają zostać województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

– Będziemy wzmacniać obecność wojska polskiego we wszystkich przygranicznych województwach na wschodzie. Chcę was o tym zapewnić, bo to jest nasza racja stanu – zapewnił w sobotę na konwencji Trzeciej Drogi szef MON. Polityk zaznaczył, że decyzja resortu obrony jest motywowana chęcią "odstraszenia" potencjalnego agresora.

Wojsko zwiększa obecność na wschodzie kraju

– Nie mówię tego, żeby straszyć, ale żeby odstraszyć naszych przeciwników, żeby nigdy żadne imperium zła nie zaatakowało naszej ojczyzny i państw NATO, żeby żadnemu imperium zła, które się odradza na świecie, nigdy nie opłacało się zaatakować Polski i jakiegokolwiek naszego sojusznika – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, armia cały czas wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy wschodniej. Działania odbywają się w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie.

– Zabezpieczyliśmy finansowanie w tym zakresie po to, żeby udzielać wszelkiej możliwej pomocy, by wypełnić zobowiązania konstytucyjne ochrony i nienaruszalności granicy Rzeczpospolitej – mówił wicepremier.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Od początku marca wzrasta liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

Od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę. W połowie lutego premier Donald Tusk poinformował, że wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią.

Czytaj też:

Zamach w Rosji. Tusk: Mamy nadzieję, że nie stanie się dla nikogo pretekstem