"Fakt" o konflikcie w PiS. Mazurek: Nie skłócicie nas

"Mówienie czy pisanie, że Prezes Jarosław Kaczyński jest wściekły na Premiera Mateusza Morawieckiego to totalna bzdura" – napisała Mazurek na Twitterze. "Nie skłócicie nas bez względu na to do czego będziecie się posuwać" – dodaje rzeczniczka PiS.

Słowa Beaty Mazurek to odpowiedź na dzisiejsze doniesienia "Faktu", który w otwierającym gazecie tekście podaje, że wewnątrz partii rozgorzał konfliktu.

Jak opisuje autorka tekst "Długi język Morawieckiego" (tytuł z okładki to "Kaczyński załamany Morawieckim"), słowa, które padły z ust premiera polski w Monachium, "spędzają sen z powiek" Jarosława Kaczyńskiego.

