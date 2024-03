Nie żyje wieloletni poseł Platformy Obywatelskiej. Miał 69 lat

O śmierci Rajmunda Millera poinformowali w środę politycy Platformy Obywatelskiej.

Nie żyje poseł PO Rajmund Miller. "Bardzo będzie nam go brakowało"

"Dziś odszedł od nas Rajmund Miller wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, poseł z Nysy" – przekazała za pośrednictwem platformy X Marta Golbik. Zmarłego polityka posłanka określiła jako fantastycznego człowieka, lekarza i przyjaciela zaangażowanego w zdrowie Polek i Polaków.

"Bardzo będzie nam go brakowało" – podkreśliła.

Rajmunda Millera pożegnał też Bartosz Arłukowicz. "Umarł mój Przyjaciel. Rajmund Miller. Kilka tygodni temu wpadliśmy sobie w ramiona, że to jednak nie rak. Byliśmy szczęśliwi. Lekarz. Polityk. Poseł. Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Szeptał mi w ucho kto co i jak. I tak razem walczyliśmy w Komisji Zdrowia od lat. Żegnaj Rajek" – napisał były minister zdrowia.

Inny poseł PO, Zbigniew Konwiński, napisał z kolei: "Dziś odszedł od nas poseł Rajmund Miller, do końca zdyscyplinowany, zaangażowany. Wiele rozmów nie tylko o polityce…, zawsze otwarty pełen empatii. Do zobaczenia po drugiej stronie Kolego".

Kim był Rajmund Miller?

Rajmund Miller urodził się16 lipca 1954 roku w Kielcach. Z wykształcenia był lekarzem. Specjalizował się w laryngologii.

W czynną politykę zaangażował się w 1990 roku. Wtedy to został radnym miejskim w Nysie z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Powołano go również do sejmiku województwa opolskiego. W latach 2006 i 2010 ponownie został wybrany na radnego Nysy.

Był jednym z założycieli lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Z list tej partii uzyskał mandat do Sejmu w 2011 roku. W kolejnych wyborach w latach 2015, 2019 i 2023 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W obecnej kadencji był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia.

