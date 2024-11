"Przestańcie manipulować". Trzaskowski tłumaczy się ze słów o CPK

Temat Centralnego Portu Komunikacyjnego pojawił się a piątkowej konferencji kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski stwierdził, że w tej sprawie manipuluje się jego słowami.

Trzaskowski tłumaczy się ze słów o CPK

– Przestańcie manipulować, bo ja pytałem tylko i wyłącznie o to, jakie są plany poprzedniego rządu – przekonywał. – A rzeczywiście w wykonaniu PiS-u to była gigantomania kompletnie nieprzygotowana. Jakieś pomysły na robienie największego lotniska na świecie, gdzie nie było na to żadnych planów i uzasadnienia – podkreślił.

Trzaskowski przekonywał, że dla niego jako prezydenta Warszawy istotna jest przyszłość Okęcia, co do którego pojawiły się pomysły likwidacji.

– Nie było odpowiedzi PiS-u na to, jak ma się rozwijać LOT, jak chcemy rozwiązywać kwestie związane z ruchem lotniczym, jeżeli w ogóle nie było żadnych pomysłów rządów PiS-u dot. tego, co tak naprawdę miałoby się dziać na tym lotnisku – kontynuował.

Trzaskowski o CPK: W tej chwili mamy inną sytuację

W tym momencie, tłumaczył prezydent Warszawy, mamy inną sytuację, bo "wreszcie ktoś kompetentny się zabrał za ten projekt i jasno go uzasadnił".

– Powiedział że to ma być bardzo duży port przesiadkowy, który w Europie będzie jednym z dominującym portów, ale wreszcie będzie przygotowana siatka połączeń, będzie to połączone z rozwojem LOT-u, bo inaczej nie ma sensu budowanie tego typu lotniska, jeżeli nie rozbudowuje się narodowego przewoźnika – wskazywał. Zdaniem Trzaskowskiego, najpierw należy rozbudować Okęcie, żeby LOT mógł się rozwijać i dopiero w kolejnym kroku, przy zachowaniu Okęcia dla innych funkcji, "można budować ten port lotniczy z prawdziwego zdarzenia w sposób całkowicie merytoryczny".

– Więc bardzo państwa proszę o niemanipulowanie wypowiedziami i o jasną ocenę sytuacji. Czym innym był projekt, kiedy on się narodził, był kompletnie nieprzygotowany i rzeczywiście wyglądający tylko i wyłącznie na mrzonkę, a czym innym on jest dzisiaj, kiedy jest on bardzo konkretny, który rzeczywiście jest Polsce w takim kształcie potrzebny – podsumował.

Nie trzeba było długo czekać, aby po takich słowach na platformie X przypomniano szereg wypowiedzi kandydata KO na prezydenta na temat CPK. Oto tylko niektóre z nich:

