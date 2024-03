Co z zasadniczą służbą wojskową? Jest stanowisko MON

W związku z imperialną polityką prowadzoną przez Rosję do debaty publicznej powróciła kwestia powrotu do zasadniczej służby wojskowej. Szef MON przypomina, że w III RP nigdy jej nie zlikwidowano.

– Zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona, nie jest zlikwidowana, zasadnicza obowiązkowa służba w Polsce od kadencji 2007-2011, bo wtedy to za czasów ministrów pana ministra Klicha została zawieszona, jest zawieszona, a nie zlikwidowana, więc w każdej chwili, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można ją odwiesić – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24.

Wicepremier dodaje jednak, że obecnie nie ma planów powrotu do tej formy odbywania czynnej służby wojskowej.

– Nie ma żadnego planu odwieszania zasadniczej służby wojskowej, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem. Ponad 5 tysięcy żołnierzy do połowy marca wstąpiło do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, to jest absolutny rekord, więc zainteresowaniem wojskiem jest bardzo duże. Plany na ten rok mamy 220 tysięcy żołnierzy – mówił Kosiniak-Kamysz.

Zasadnicza służba wojskowa

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, zasadnicza służba wojskowa jest jedną z form czynnej służby wojskowej i polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia. Obowiązek ten wprowadza się z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Co do zasady czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi dziewięć miesięcy. Rada Ministrów może ten okres skracać lub przedłużać.

