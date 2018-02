Piątek zaskakuje. Opisał rosyjskie powiązania Ruderman Family Foundation

W środę w Internecie pojawił się agresywny klip "I will go to jail" (ang. Pójdę do więzienia), w którym Polska oskarżana jest o współudział w Holokauście. Film wyprodukowany przez Ruderman Family Foundation, został potępiony przez polskich polityków, dziennikarzy, Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie, a także Instytut Yad Vashem. Spot stanowi element kampanii mającej nakłonić amerykański rząd do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Coraz więcej pytań dotyczy tego, czym tak naprawdę jest Fundacja Ruderman Family Foundation i jaki jest cel podejmowanej przez nią próby zepsucia stosunków Polski i USA.

Jak Ruderman jako quasi-agent

"Szefem słynnej fundacji, która podgrzewa polsko-żydowski konflikt, jest Jay Ruderman. Okazuje się, że Ruderman wykonywał quasi-wywiadowcze zadania dla armii Izraela. Robił to pod skrzydłami kontrowersyjnego generała izraelskiego Elazara Sterna. Generał Stern należy do oficjalnego „Lobby na Rzecz Wzmacniania Półtoramilionowego Pokolenia Rosyjskojęzycznych Izraelczyków”. Od lat wspiera żydowskich imigrantów z krajów postsowieckich (społeczność, która w wielkiej mierze popiera zbliżenie między Izraelem a Rosją Putina)" – tak rozpoczyna swój wpis Tomasz Piątek.

Dalej wskazuje, że Stern w izraelskim parlamencie znalazł się z ramienia partii Jaira Lapida, ministra finansów, który jako jeden z pierwszych izraelskich polityków wywołał spór z Polską (w kontekście nowelizacji ustawy o IPN).

Wpływ Kremla?

"Gen. Stern znany jest z wieloletnich starań na rzecz sprowadzenia rosyjskich Żydów do Izraela. Na oficjalnej stronie internetowej Knesetu czytamy: ‘Rozpoczął i zorganizował program naturalizacji Nativ, dzięki któremu ponad 8 tys. obywateli byłego ZSRR zostało naturalizowanych [uzyskało obywatelstwo Izraela]’" – pisze Piątek. Dziennikarz informuje, że Stern należy do Lobby na Rzecz Wzmacniania Półtoramilionowego Pokolenia Rosyjskojęzycznych Izraelczyków.

Tomasz Piątek sugeruje, że jest to grupa, która sympatyzuje z Rosją, a to wszystko w świetle dobrych relacji Władimira Putina z Benjaminem Netanjahu. "Rok temu Stern przyjechał do Londynu z oficjalną wizytą partyjną. Arabska Organizacja na rzecz Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii zażądała wtedy jego aresztowania, oskarżając Sterna o to, że jako dowódca izraelskich żołnierzy miał blokować śledztwa w sprawie zabójstw arabskich cywilów" – czytamy w opublikowanym przez Tomasza Piątka wpisie.