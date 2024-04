Wybory do Parlamentu Europejskiego. PKW zarejestrowała już 23 komitety

Prezydent Andrzej Duda podpisał 11 marca postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już 23 komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego. PKW zaprezentowała listę na swojej stronie internetowej.

Wśród zarejestrowanych komitetów znalazły się:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica,

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit Niepodległość,

Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna,

Komitet Wyborczy Bezpartyjni,

Komitet Wyborczy Konfederacja Propolska,

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość,

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy,

Komitet Wyborczy Normalna Polska,

Komitet Wyborczy Normalny Kraj,

Komitet Wyborczy Nowa Nadzieja,

Komitet Wyborczy Polexit,

Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców,

Komitet Wyborczy Prawica,

Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski,

Komitet Wyborczy Samoobrona,

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,

Komitet Wyborczy Wolna Europa,

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie,

Komitet Wyborczy Wyborców Głos Silnej Polski,

Komitet Wyborczy Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy,

Komitet Wyborczy Polexit? Najwyższy Czas!

Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju,

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 22 kwietnia partie mają czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych. Do tego dnia mają także zostać powołane okręgowe i rejonowe komisje wyborcze. Termin zgłaszania list kandydatów na europosłów upływa 1 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Czytaj też:

Dzwonek ostrzegawczy dla PiS. Polacy nie chcą Kamińskiego i Wąsika w PECzytaj też:

Kto wygra wybory do PE? Duża przewaga KO nad PiS-em