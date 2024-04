Nowy prowadzący w śniadaniówce Telewizji Republika. Zaskoczenie?

W poniedziałek rano na antenie Telewizji Republika zadebiutował poranny program pod nazwą "Wstajemy!".

– Jesteśmy programem poradnikowym, ale też inspiracyjnym. Tematy, które zamierzamy poruszać, dotyczą szeroko pojętego stylu życia, czyli zdrowia, w tym także psychicznego, aktywności fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek. W programie będziemy nawiązywać do bieżących wydarzeń i spraw ważnych dla każdego widza, takich jak bezpieczeństwo, nowe regulacje prawne, kwestie dotyczące funkcjonowania różnych instytucji i inne. W audycji znajdzie się wszystko to, co może być ważne, przydatne, pożyteczne lub po prostu ładne – mówiła jeszcze przed startem śniadaniówki TV Republika Anna Popek portalowi Wirtualnemedia.pl.

Popek w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zdradziła też, że program prowadzić będą dwie pary prowadzących.

Nowy prowadzący w śniadaniówce TV Republika. Skąd go znamy?

W poniedziałek, o godz. 6.09 widzów "Wstajemy!" powitali Anna Popek i Rafał Patyra. Oboje wcześniej pracowali w Telewizji Polskiej. Z kolei w drugim odcinku u boku dziennikarki pojawił się ktoś inny. Nowy współprowadzący śniadaniówkę TV Republika, to Karol Kus, który dzień wcześniej również pojawił się na antenie stacji. – Wczoraj gotowałeś w Puszczy Noteckiej, a dzisiaj tutaj z nami w studio, witamy serdecznie – zwróciła się do niego Anna Popek.

– Czuję się jak takie 5-letnie dziecko, które ojciec wrzucił do jeziora i ma zacząć pływać, ponieważ po raz pierwszy będę dziennikarzem wspólnie z tak doświadczoną i wspaniałą prezenterką. Jest mi miło z jednej strony, a z drugiej strony liczę na państwa sympatię, że wytrzymacie ten program, a już z odcinka na odcinek będę się rozwijał – powiedział na początek "Wstajemy" nowy współprowadzący.

Karol Kus prowadzi profil na Facebooku "Karol Kus Masz To W Lesie", na którym prezentuje autorskie przepisy kulinarne, przygotowywane w plenerze. Jest też liderem polsko-ukraińskiego zespołu Taraka, który 1 lutego 2014 r. na głównej scenie kijowskiego Majdanu wykonał utwór "Podaj rękę Ukrainie". W czerwcu 2015 r. grupa ta z utworem "Yabi Dabi" wzięła udział w koncercie SuperPremiery podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później z utworem "In the Rain" brali udział w polskich eliminacjach do Eurowizji. Przegrali jednak wówczas z Michałem Szpakiem.

