Komisja Knesetu wzywa Polskę do wycofania nowelizacji ustawy o IPN

Komisja Knesetu wzywa Polskę do wycofania nowelizacji

"Jak wiadomo, polskie prawo dot. obozów śmierci mówi, że byłoby przestępstwem twierdzić, że naród polski miał coś wspólnego ze zbrodniami popełnionymi przez nazistowskie władze okupacyjne w Polsce w czasie II wojny światowej" – czytamy w internetowym wydaniu "Jerusalem Post". Dalej dziennik wskazuje: "Prawo wywołało zamieszanie w Izraelu, gdzie szeroko rozumiane jest jako prawo mające na celu wybielenie historii Polski i Polaków podczas Holocaustu".

Polska jest gotowa do rozmowy

Sprawę opisuje także dziennik "Haaretz". Według gazety, w czasie posiedzenia Chodorowicz mówił, że Polska jest gotowa, by rozmawiać z Izraelem na temat nowelizacji. Dodał, że obie strony sporu mają poczucie, że o ustawie powiedziano już zbyt wiele oraz że nadszedł czas, by zasiąść do spokojnych rozmów.