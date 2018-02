Applebaum: To jest samobójstwo dla Polski

– Sześć miesięcy temu nikt na Zachodzie nie myślał, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, nikt nie myślał, że Polacy zbudowali obozy koncentracyjne. Jest eksplozja tematu, który nie istniał – powiedziała Applebaum.

Pytana o sytuację międzynarodową Polski wskazała: – To jest jak samobójstwo dla Polski. Po co macie mieć więcej wrogów niż trzeba? Polacy i Żydzi podczas wojny przeżyli ten sam strach, ten sam terror. Nie jesteśmy razem w stanie w cywilizowany sposób na ten temat rozmawiać? To nie jest kwestia, kto miał gorzej. To powinny być podstawy dla rozmowy dwóch narodów, które mają tyle wspólnego. Trzeba myśleć nie tylko kto ma rację, ale jaki to będzie miało efekt.

Anne Applebaum przyznała, że obecnie widzi więcej rozmów i artykułów o tym, jak Polacy kolaborowali, niż kiedykolwiek: – Jest eksplozja tego tematu, który nie istniał.

Dziennikarka odniosła się także do relacji Polski i Ukrainy. – To są dwa kraje, które były albo pod wpływem nazistowskim, albo sowieckim. Oba wiedzą, co to znaczy terror i głód i horror wojny. Razem są w stanie zbudować coś naprawdę ważnego, czyli sojusz przeciwko putinizacji Europy, sojusz proeuropejski. Dlaczego nie robimy tego? – zapytała Applebaum w "Faktach po Faktach".