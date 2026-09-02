Tusk z koszulką Zondacrypto. "Panie prezydencie, to kłamstwo"

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po pierwszym dniu odbywającego się w Juracie wydarzenia "Przyszłość.pl" odrzucił sugestie dotyczące jego związków z Zondacrypto. – Jeśli pan premier Donald Tusk uznaje, że jest to największa afera po 1989 r., ma do tego oczywiście pełne prawo, ale to nie jest dobra informacja dla pana premiera. Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zondacrypto – powiedział.

To właśnie do tych słów odniósł się rzecznik rządu podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Szłapka podkreślił, że zarzuty prezydenta są nieprawdziwe, a premier otrzymał koszulkę w prezencie.

– Zaczynamy smutnie, ale od pana prezydenta Nawrockiego, który twierdził, że pan premier pozował z koszulką z napisem Zondacrypto. Panie prezydencie, to jest kłamstwo i pan to wie doskonale. Pan ze swojego czoła nie zmyje tego, że pan trzy razy blokował regulacje i wetował regulacje dotyczące kryptowalut i te powiązania są tutaj oczywiste, natomiast pan doskonale wie, że pan premier odpowiedział na zaproszenie młodzików, młodych zawodników klubu Lechia Gdańsk, pojechał z nimi się spotkać, bo zaprosili pana premiera i przekazali panu premierowi koszulkę Lechia Gdańsk. Panie prezydencie, nie wolno tak kłamać – stwierdził Adam Szłapka na konferencji prasowej.

Afera Zondacrypto

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Akcja służb ws. Zondacrypto. Policja weszła do PKOI i UOKiK Czytaj też:

Afera Zondacrypto. Żurek: Zatrzymano kolejne osoby