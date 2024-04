Wielkie zmiany w TV Republika. "Naszym celem jest przegonienie TVN24"

"Wkrótce jakość odbioru TV Republika znacząco się poprawi. Właśnie instalujemy cyfrowe stoły do realizacji dźwięku. Kupiliśmy nowe kamery. Podnieśliśmy emisję do jakości HD. Zmieniamy się dla Was dzięki Waszemu wsparciu" – napisał na platformie X były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a obecnie szef wydawców TV Republika, Jarosław Olechowski.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zakreślił cele i opowiedział o planowanym rozwoju technologicznym telewizji.

Rewolucyjne zmiany w Telewizji Republika. Chcą przegonić TVN24

Jak zdradził w rozmowie z serwisem Olechowski, aktualnie stacja kupuje nowe lampy, które mają być w pełni profesjonalne i pozwalać na zdalne sterowanie.

– Naszym celem jest, żeby z jakością produktu szybko doszusować do wyników oglądalności. Jesteśmy w tej chwili drogą stacją informacyjną w Polsce, pierwszą, jeśli chodzi o nadawców z polskim kapitałem i chcemy być pierwszą stacją w ogóle. Naszym celem jest przegonienie TVN24 i do tego są potrzebne inwestycje nie tylko programowe, ale także technologiczne – zapewnia Wirtualnemedia.pl szef wydawców TV Republika.

Wszędzie w jakości HD

Olechowski odniósł się również do wyników oglądalności przekazywanych na podstawie danych Nielsena. Wynika z nich, że w marcu TV Republika miała 2,94 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Stacja zanotowała trzecią najwyższą miesięczną oglądalność w historii nadawania i okazała się dwa razy popularniejsza od Polsat News.

– Jeżeli popatrzymy na wyniki oglądalności Nielsena, to my mamy regularnie ponad 3, 3,5 proc. udziału w rynku. To jest nasza regularna widownia. To tyle, co Polsat News i TVP Info razem wzięte, a czasem nawet więcej. Przedwczoraj mieliśmy trzykrotną widownię TVP Info. My mieliśmy 3,6 proc, a oni 1,19 proc. – zauważa szef wydawców TV Republika.

Jak zaznaczył, dalszy wzrost oglądalności ma zapewnić szerszy dostęp do emisji TV Republika w jakości HD.

– Na pewno naszym celem jest, żebyśmy mieli pełne HD wszędzie, gdzie nadajemy. Często są to są procesy negocjacyjne z dystrybutorami. Trzeba aneksować umowy. Zmierzamy do tego, żeby mieć sygnał HD. Chcemy, żeby jakość naszego sygnału, produkcji nie odbiegała od największych konkurentów, czyli TVN24, a w drugiej kolejności Polsat News i TVP Info – zapowiada Olechowski.

TV Republika zmieni siedzibę?

Jak zaznacza Olechowski, stacja myśli nad przeniesieniem się do większej siedziby. Część programów jest ostatnio realizowana w plenerze.

– Uciekamy z greenboxa. Chcemy mieć jak najwięcej naturalnej scenografii. Greenbox daje duże możliwości realizacyjne, jeśli chodzi o wirtualną scenografię, ale chcemy mieć też jak najwięcej programów realizowanych w rzeczywistej. Stąd też pomysł, aby jak najwięcej realizować przed budynkiem lub wokół naszej dotychczasowej siedziby – podkreślił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

