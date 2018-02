Emerytury wolne od podatku? Szef PSL podaje Węgry za wzór

– My tego nie odpuścimy. Możemy to obiecać. Będziemy walczyć o emerytów, będziemy walczyć o seniorów, o podniesienie emerytur i zwolnienie ich z podatku tak jak to ma miejsce na Węgrzech – zapewnił przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Tyle rzeczy bierzemy i czerpiemy z Węgier, zaczerpnijmy dobre rozwiązania dotyczące emerytur i rent. To jest bardzo dobry pomysł – apelował polityk. Poseł PSL Piotr Zgorzelski natomiast zarzucił partii rządzącej, że ignoruje problemy emerytów jednocześnie przyznając sobie wysokie premie. – Z jednej strony mamy ogromne nagrody wypełniające portfele rządzących, z drugiej PiS zapomniało o seniorach. To żenujące – mówił polityk na antenie Radia Dla Ciebie. Szef PSL zapewnił, że jego partia nie odpuści kwestii emerytur bez względu na zachowanie polityków z innych ugrupowań. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nawet odrzucenie projektu w I czytaniu nie zdemotywuje jego oraz ludowców. – Jeżeli trzeba będzie, jeżeli ten pomysł zostanie odrzucony w I czytaniu, tak, będziemy zbierać podpisy, będziemy robić wszystko, żeby jako projekt obywatelski w tej kadencji trafił jeszcze do Sejmu. Nie odpuścimy tego. Niech rządzący i ci wszyscy, którzy będą głosować w tej sprawie, niech mają tę świadomość. Ten projekt nie zniknie z tego Sejmu, on będzie się powtarzał, będziemy go wnosić po raz kolejny, jako projekt poselski, a jak trzeba, ze środowiskiem emerytów zbierzemy podpisy – obiecał podczas konferencji prasowej.