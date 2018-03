Krasnodębski: Pokazaliśmy, że wbrew opozycji totalnej w UE można wygrać

W czwartek w głosowaniu tajnym eurodeputowany prof. Zdzisław Krasnodębski został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

– Jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że wynik głosowania był taki jaki jest – zapewnił nowy wiceprzewodniczący.

Wynik mógł być lepszy

Prof. Krasnodębski w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do działań polskiej opozycji, która się nie chciała zgodzić na jego wybór. – Gdyby nie sygnały i wiadomości płynące z Polski, oczerniające nasz kraj, to nigdy by nie doszło do takiej sytuacji jak uruchomienie art. 7. Gdyby nie próby oczerniania mnie za plecami i szukania świadectw jako byłbym faszystą czy miałbym skrajne, radykalne poglądy, to oczywiście ten wynik głosowania też byłby lepszy – mówił polityk.

Za wyborem Krasnodębskiego opowiedziało się 276 eurodeputowanych. Na jego kontrkandydata - estońskiego europosła Indreka Taranda z Zielonych oddano 193 głosy.

"Gratulacje dla mego następcy. Może na mnie liczyć"

– To bardzo dobra informacja, pan prof. Krasnodębski stał się wiceprzewodniczącym PE i to wbrew działaniom naszych przeciwników. Bardzo się z tego cieszymy – dodał euro deputowany PiS prof. Ryszard Legutko.

Prof. Krasnodębskiemu gratulacje złożył poprzedni wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jego partyjny kolega, Ryszard Czarnecki.

– Gratulacje dla mego następcy, trzymałem za niego kciuki i go wspieram. Może na mnie liczyć – zapewnił Czarnecki.