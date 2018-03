"Jest Pani Ryszardem w spódnicy". Kukiz żartuje z Scheuring-Wielgus

Wpis polityka odnosi się do dzisiejszej wypowiedzi posłanki, która padła na antenie RMF FM. – Mogłabym tutaj zaśpiewać, ale fałszuję, więc wyrecytuję: I can’t get no satisfaction – w ten sposób Joanna Scheuring-Wielgus odpowiedziała na pytanie, czy Katarzyna Lubnauer sprawdza się w roli szefowej Nowoczesnej. Tłumacząc zacytowany fragment piosenki, posłanka wskazywała, że nie chodzi tu nawet o jej subiektywną ocenę, ale sondaże które pokazują, że "z Nowoczesną coś jest nie tak". – Bo te sondaże są alarmujące i bardzo złe dla nas – zauważyła.

Komentując te słowa Paweł Kukiz napisał na portalu społecznościowym. "Powinna Pani, Pani Joanno, wziąć stery w swoje ręce! Bo dla mnie jest Pani Ryszardem w Spódnicy i jedyną godną Ryszarda następczynią" – napisał polityk. Jak dodał, przy jej poglądach przewodnicząca Lubnauer to "skrajna prawica o ekstremalnie konserwatywnych poglądach".

"Precz z dyktaturą kobiet!!!" – zakończył żartobliwie polityk nawiązując do wpadki posłanki na tzw. czarnym proteście.