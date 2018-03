Semka: Schetyna przedstawi sukces w wyborach jako Stalingrad, punkt przełomowy

Piotr Semka zauważył, że wszystko wskazuje na to, iż PO zyska przynajmniej w 10 największych miastach minimum sześć miejsc. – PiS odsuwa jak najpóźniej swoich kandydatów, a to nie jest dobra sytuacja. PiS ma outsiderów, a o ich wylansowanie nie będzie łatwo (...) w niektórych miastach nie mam wrażenia, że ci kandydaci będą jak Andrzej Duda – dodał.

Dziennikarz nawiązał także do wyboru prof. Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego PE. – W tym sporze był przekroczony pewien margines śmieszności. Róża Thun biegająca i rozdająca jakieś odbitki tweetów - tego się nie robi. W PE jest konsensus. każda z dużych grup ma prawo do swojego wiceprzewodniczącego. Złamano go, powołując się na Donalda Tuska – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się także do sytuacji na Słowacji, gdzie zamordowano dziennikarza śledczego. – Rzeczywiście było tak, że rządy Fico są bardzo charakterystyczne, korupcjogenne. Dopóki taki kraj nie sprzeciwia się polityce największych graczy, to nikt się nim nie interesuje. Fico to klasyczny przykład, który przez ileś lat był idealny, a gdyby się nie przeciwstawił imigrantom, to byłby aniołem. Ta sprawa jest ciekawa, bo pokazuje, że włoska mafia idzie za dotacjami europejskimi – wyjaśniał.