"Może powinnam się zastanowić?". Dziennikarka odpowiada na medialne plotki

Nie milkną plotki o tym, że Dorota Gawryluk szykuje się do startu w wyborach prezydenckich. Niedawno dziennikarka została prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska", której celem jest troska o społeczeństwo obywatelskie. Źródła serwisu Wirtualna Polska twierdzą, że jest to kolejny krok, który przybliża Gawryluk do kandydowania. – To przymiarki do budowania struktur – przekazał anonimowy rozmówca portalu, który rzekomo zna kulisy sprawy. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" prezentowała zaskakujący scenariusz, zgodnie z którym dziennikarka Polsatu miałaby być rozważana jako plan B Mateusza Morawieckiego.

Gawryluk na prezydenta? Dziennikarka reaguje na plotki o starcie w wyborach

Dziennikarka była ostatnio gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uczestniczyła w dyskusji o mediach. Opublikowała w swoich mediach społecznościowych post, w którym podziękowała za zaproszenie na wydarzenie. Przy okazji odniosła się do doniesień o jej kandydowaniu na fotel prezydenta.

"Dziękuję studentom #KUL za zaproszenie na dyskusję o mediach. Padały ciekawe pytania, ale emocje jak widzę wywołały te o wybory prezydenckie" – zaczęła.

"Czy każdy kto chciałby żyć w lepszej Polsce musi od razu być kandydatem w wyborach? Nie sądzę. I nie myślę o kandydowaniu. Widzę jednak, że inni myślą za mnie! Śmieję się z tego, nie wszyscy się śmieją. Jak tak dalej pójdzie, to może faktycznie powinnam się zastanowić?" – stwierdziła z przymrużeniem oka. "Jeśli to mi zaświta w głowie natychmiast poinformuję!" – zapewniła obserwujące ją na Instagramie osoby.

"Na razie wierzę, że udaje mi się wiele zrobić tu gdzie jestem. Staram się, żeby w moim programie udawało się rozmawiać bez agresji o lepszej Polsce. I będę to robić dalej" – dodała na koniec dziennikarka.

