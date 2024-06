Złe wieści dla Kierwińskiego. Ujawniono wewnętrzne badania PO

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych.

Portal Wprost dotarł do wewnętrznych badań Platformy Obywatelskiej. Chodzi o kandydatów startujących do europarlamentu z okręgu numer 4 (Warszawa, powiaty podwarszawskie, zagranica oraz statki). Co ciekawe, "lokomotywą" warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej nie jest jej lider.

Wewnętrzne badania PO w Warszawie

Według wewnętrznych badań partii, największe poparcie w Warszawie ma startująca do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na liście KO była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na drugim miejscu jest przewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw tzw. afery wizowej, poseł Michał Szczerba, który ma piątą pozycję na liście. Dopiero na trzecim miejscu jest "jedynka" listy – były szef MSWiA, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

Wprost zwróciło uwagę na to, że przy dobrym wyniku wyborczym Koalicja Obywatelska może zdobyć w Warszawie trzy mandaty do PE. W niedzielę socjolog polityki Marcin Palade pokazał nowy podział mandatów do Parlamentu Europejskiego w okręgach. Według prognozy z 2 czerwca 2024 r. KO będzie miała z okręgu warszawskiego tylko dwóch eurodeputowanych.

Najnowszy sondaż przed wyborami

Chęć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyraziło 50,2 proc. respondentów. Nowy sondaż przygotowała pracownia IBRiS dla "Wydarzeń" telewizji Polsat.

Największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość – 30,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,5 proc. Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą głos oddałoby 10,7 proc. badanych. Konfederację wskazało 9,5 proc. uczestników badania, a Lewicę – 8 proc. Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie mogą liczyć na 2 proc. poparcia, zaś Polexit – 0,1 proc. 10 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

