Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Najnowszy sondaż

Sondaż przygotowała pracownia IBRiS dla "Wydarzeń" telewizji Polsat.

Chęć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyraziło 50,2 proc. respondentów.

Najnowszy sondaż przed wyborami

Największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość – 30,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,5 proc. Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą głos oddałoby 10,7 proc. badanych. Konfederację wskazało 9,5 proc. uczestników badania, a Lewicę – 8 proc. Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie mogą liczyć na 2 proc. poparcia, zaś Polexit – 0,1 proc.

10 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

W sondażu uwzględniono również odpowiedzi ankietowanych ze względu na płeć. 31 proc. kobiet odpowiedziało, że zagłosowałoby na PiS, tyle samo wskazało KO. Trzecia Droga byłaby wyborem dla 13 proc. kobiet, Lewica – 8 proc., Konfederacja – 4 proc., a Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc. 11 proc. Polek wskazało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

29 proc. mężczyzn zagłosowałoby w wyborach do europarlamentu na PiS, a 28 proc. na KO. Konfederacja byłaby wyborem dla 15 proc. respondentów, Trzecia Droga – 9 proc., Lewica – 8 proc., a Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc. 9 proc. ankietowanych mężczyzn odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Polacy znają kandydatów do PE?

Ankieterzy pracowni IBRiS zapytali także respondentów: "Czy zna pan/pani nazwiska kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy startują z pana/pani okręgu?".

45,8 proc. badanych stwierdziło, że zna nazwiska kandydatów do PE. 51,4 proc. uczestników badania odpowiedziało przecząco. 2,8 proc. ankietowanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych. Kolejność ogólnopolskich komitetów wyborczych prezentuje się następująco:

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe; KW Konfederacja Wolność i Niepodległość; KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie; KKW Koalicja Obywatelska; KW Polexit; KKW Lewica; KW Prawo i Sprawiedliwość.

