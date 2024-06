Domański zapytany o pieniądze na budowę CPK. Co odpowiedział?

Domański był pytany w środę w Polsat News m.in. o nieoficjalne doniesienia o tym, że premier Donald Tusk lada dzień ma ogłosić decyzję w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Inwestycje, co do których premier podejmuje decyzje, że mają być realizowane, oczywiście będą finansowane lub współfinansowane z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o CPK, to tam już zostały przekazane wcześniej skarbowe papiery wartościowe, z których potencjalnie można realizować prace – powiedział minister.

– Ja tutaj nie przesądzam w żaden sposób, w którą stronę zostanie podjęta decyzja. Natomiast środki na realizację kluczowych z punktu widzenia długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski inwestycje z całą pewnością się znajdą – przekonywał szef resortu.

Domański o CPK: Trwają analizy, audyty. Decyzję ogłosi premier Tusk

Dopytywany, czy CPK jest w grupie tych inwestycji, Domański odparł: – To już jest zupełnie inna dyskusja. Tutaj trwają analizy, audyty wcześniej przeprowadzonych prac lub czasami ich braku. I dopiero na ich bazie zostanie podjęta decyzja. To, kiedy premier ją ogłosi, proszę zostawić panu premierowi.

Na uwagę, że dla ministra finansów dużym wyzwaniem będzie znalezienie pieniędzy i na lotnisko, i na kolejowy komponent CPK Domański odpowiedział, że jest "wielkim zwolennikiem transportu kolejowego".

– Uważam, że należy go w Polsce rozwijać, korzystając również ze środków unijnych, dlatego tak istotne jest to, iż udało się odblokować KPO i te pieniądze stopniowo płyną do polskiej gospodarki. Będą płynąć przez cały 2025 rok. Więc tak jak powiedziałem przed chwilą, będziemy szukać środków na finansowanie kluczowych inwestycji – oświadczył.

Nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów powstanie nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów Polski.

