Bodnar przekazał Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Dworczyka

"Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP.

Sprawa wycieku maili

Co zarzuca się politykowi PiS? Chodzi o rzekome usuwanie treści ze skrzynki mailowej w tzw. aferze mailowej, w ramach której ktoś wykradł wiadomości z poczty Dworczyka. "W toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie o sygn. akt 3041-1.Ds.119.2022 zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Michała Dworczyka przestępstwa kierowania utrudnianiem postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. akt PO II Ds 179.2021 prowadzonego w sprawie o czyn z art. 269b § 1 k.k. (śledztwo dotyczące nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej), tj. czynu z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 239 § 1 k.k. Utrudnianie miało polegać na udzieleniu dostępu do użytkowanej przez siebie prywatnej skrzynki mailowej ustalonym osobom i nakazanie im dokonania trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych z tej skrzynki we wskazanych przedziałach czasowych" – podano.

"Materiały niniejszego postępowania zostały wyłączone do odrębnego postępowania ze śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. PO II Ds 179.2021 prowadzonego w sprawie pozyskania danych w postaci loginu i hasła umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanej w systemie teleinformatycznym w postaci wiadomości zawartych w skrzynce mailowej użytkowanej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. W śledztwie tym podjęto czynności zmierzające do zabezpieczenia danych stanowiących dowód w sprawie, w tym zwrócono się do Michała Dworczyka o wydanie kopii zapasowej jego prywatnej skrzynki mailowej. Jak ustalono zawartość skrzynki została częściowo usunięta w sposób uniemożliwiający odzyskanie wykasowanych wiadomości. Skutkiem takiego działania było zniszczenie danych stanowiących istotny dowód dla ustalenia okoliczności ataku hakerskiego, co jest przedmiotem postępowania w sprawie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. akt PO II Ds 179.2021. Zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku do Marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie Posła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej za czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 239 § 1 kk" – czytamy w komunikacie PK.

