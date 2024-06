PiS może wrócić do władzy? Sawicki podał warunki

Chociaż PiS nie wygrało niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, to politycy tej partii już starają się wykorzystać słaby wynik Trzeciej Drogi – zwraca uwagę "Dziennik Gazeta Prawna". I przywołuje wczorajszą wypowiedź Jacka Sasina, który na antenie Radia Zet ponowił propozycję stworzenia z ludowcami wspólnej koalicji.

Według Sasina aktualna jest oferta Prawa i Sprawiedliwości, "czyli Kosiniak-Kamysz na premiera rządu Koalicji Polskich Spraw". Jego zdaniem "byłaby to koalicja dobra dla Polski".

– PO i Tusk prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku. Zawrócenie z tej drogi byłoby dla Polski dobre. Historyczna koalicja PiS-Trzecia Droga, być może Konfederacja, to mogłaby być odpowiedź – stwierdził.

Przekonywał, że dla Kosiniaka-Kamysza to "ostatni dzwonek". – Jeszcze może z tej drogi zawrócić. Trwanie w tej koalicji pokazuje, że to śmierć Trzeciej Drogi i to taka trwała – ocenił polityk PiS.

Sawicki: PiS ma szansę wrócić do władzy, jeśli zostanie dokładnie rozliczony

Do słów Sasina odniósł się Marek Sawicki. – Mieli osiem lat, mogli rozmawiać, a wtedy największym wrogiem dla PiS był PSL. I pamiętam wypowiedź rzecznik prasowej PiS, pani Mazurek, że PSL trzeba wyeliminować z życia publicznego. Więc na litość boską, niech przestaną udawać opiekunów i obrońców – powiedział w rozmowie z "DGP".

"Słysząc o wspólnej koalicji, która mogłaby dać Prawu i Sprawiedliwości ponownie władzę, polityk ludowców nie wyklucza, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie mogła kiedyś ponownie objąć rządy, ale stać się tak może, jego zdaniem, pod pewnymi warunkami" – zaznacza gazeta.



– Jeśli marzy im się powrót do władzy, to owszem, będą mieli taką szansę, jak już będą dokładnie rozliczeni, a odpowiedzialni za malwersacje oraz nadużycia finansowe zostaną ukarani – oświadczył Sawicki.



