Ziobro przeszedł kolejną operację. "Jest bardzo osłabiony"

Na antenie TVP Info Woś z Suwerennej Polski odniósł się do wezwania byłego ministra sprawiedliwości przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. 1 lipca Zbigniew Ziobro ma być przesłuchany w charakterze świadka

– Zbigniew Ziobro jest bardzo osłabiony po kolejnej operacji. On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, by wmówić że wszyscy są inwigilowani – zaznaczył poseł SP.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest w trakcie terapii onkologicznej w związku ze zdiagnozowaniem u niego złośliwego nowotworu. Przeszedł już bardzo ciężką operację i kontynuuje leczenie. Pod koniec marca pojawił się publicznie, kiedy dowiedział się, że do jego domu wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wtedy też lider Suwerennej Polski po raz pierwszy od miesięcy rozmawiał z dziennikarzami. Później udzielił jeszcze kliku wywiadów. Od tamtej pory bardzo rzadko zabiera publicznie głos, zwykle za pośrednictwem platformy X.

Komisja sejmowa ds. Pegasusa

Zadaniem komisji śledczej ds. Pegasusa jest zbadanie legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Komisja rozpoczęła prace w lutym. Przesłuchany został m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk złożył niepełną przysięgę, a także były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wobec którego komisja oczekuje od Sejmu uchylenia immunitetu.

Członkami komisji ds. zbadania sprawy Pegasusa są: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka i Paweł Śliz z PSL-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Czytaj też:

"Walec" Bodnara nie zwalnia. Odwołano prezesów rzeszowskich sądówCzytaj też:

Tuleya pozywa Jakiego. "Fajnie, że będzie ten proces"