Sejm RP reaguje na wpis Wąsika. "Nieprawdziwe informacje"

W niedzielnych wyborach do PE Maciej Wąsik uzyskał mandat, startując list PiS. W piątek napisał na portalu X, że otrzymał od marszałka Sejmu pismo, w którym poinformowano go o konieczności złożenia oświadczenia o rezygnacji z mandatu posła na Sejm. To oznacza, że wbrew twierdzeniom samego Szymona Hołowni oraz polityków obozu rządzącego, Wąsik cały czas pozostawał posłem – mimo że nie był wpuszczany na salę plenarną i zabraniano mu udziału w głosowaniach.

"Właśnie otrzymałem pismo od Szymona Hołowni, w którym informuje mnie, że w związku z wyborem do Parlamentu Europejskiego muszę w ciągu 14 dni od ogłoszenia PKW wyników wyborów złożyć oświadczenie o rezygnacji z mandatu posła na Sejm. Zachowam. Sam na siebie dostarcza dowody" – wskazuje były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

"Nieprawdziwe informacje"

W odpowiedzi na profilu Sejmu RP na portalu X opublikowano obszerne wyjaśnienie. Stwierdzono, że w sieci rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje dot. treści korespondencji skierowanej przez marszałka Sejmu do wybranych w dniu 9 czerwca posłów do Parlamentu Europejskiego.

"1) Nie jest prawdą, jakoby Pan Maciej Wąsik otrzymał pismo z Kancelarii Sejmu, w którym poinformowano, że "musi złożyć w ciągu 14 dni rezygnację z mandatu posła na Sejm RP". 2) Pan Maciej Wąsik otrzymał pismo okólne, które otrzymali wszyscy nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego czy i kiedy zajmowali publiczne stanowiska. Komunikat dotyczy konieczności zrzeczenia się w ciągu 14 dni od wyboru na funkcję europosła stanowiska lub funkcji, której w myśl przepisów Unii Europejskiej nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła do PE, a także stanowiska ministra, sekretarza stanu oraz każdego innego stanowiska, którego wg przepisów polskiego prawa nie można łączyć z funkcją posła na Sejm RP lub senatora. Jak wynika z art. 103 Konstytucji chodzi np. o stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Narodowego Banku Polskiego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. 3) Nowo wybrani europosłowie, którzy w dniu wyboru do PE pełnili mandat poselski, otrzymali od Marszałka Sejmu Szymona Hołowni postanowienie stwierdzające wygaśnięcie ich mandatów poselskich. Pan Maciej Wąsik takiego aktu nie otrzymał, gdyż jego mandat poselski wygasł z mocy prawa z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 20 grudnia 2023 roku. 4) Mandat po byłym pośle Macieju Wąsiku może być teraz obsadzony. 13 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła Marszałkowi Sejmu listę kolejnych kandydatów na posłów z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, którzy mogą objąć mandat po pośle Wąsiku. Stosowna informacja o możliwości objęcia mandatu poselskiego została 14 czerwca wysłana do Pani Wioletty Kulpy" – czytamy.

