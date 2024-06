Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Posłowie PiS i Konfederacji wyjęli karty do głosowania

Za nowelą głosowało 223 posłów, przeciw było siedmiu, wstrzymała się jedna osoba. Karty do głosowania wyjęła zdecydowana większość posłów PiS i Konfederacji.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości, a następnie wprowadził kilkanaście poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.



Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego

Nowelizacja Kodeksu wyborczego rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców – zarówno w kraju, jak i za granicą.

W wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować jedynie wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat.

Zgodnie z nowelizacją, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu i w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie korespondencyjne w kraju i za granicą

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu, a za granicą konsulowi do 13 dnia przed dniem wyborów. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, zostanie umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju (obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mają być komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju).

Obwodowe komisje wyborcze będące komisjami dla celów głosowania korespondencyjnego (w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów prezydenta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego), ustalając wyniki głosowania w obwodzie będą uwzględniać również głosy oddane korespondencyjnie.

Obwodowa komisja wyborcza będzie ustalać również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych. Jeżeli koperta na kartę do głosowania nie będzie zaklejona, koperty na kartę do głosowania nie będą wrzucane do urny, a karty nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.

